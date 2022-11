Os sociais-democratas vão apresentar um projeto de revisão constitucional que prevê a redução do número de deputados dos atuais 230 para um máximo de 215. Além disso, o PSD pretende ainda que o Presidente da República passe apenas a servir durante um mandato único e não renovável de 7 anos — proposta já defendida no passado pelo agora Presidente da República.

Estas são algumas das propostas a que o Observador teve acesso e que vão ser apresentadas esta noite no Conselho Nacional do PSD, órgão máximo do partido entre congressos. Além destas duas alterações, os sociais-democratas querem ainda que a idade mínima para votar passe para os 16 anos e a previsão do voto eletrónico na Constituição.

Os sociais-democratas dizem ainda que vão apresentar medidas no sentido de reforçar a independência das entidades administrativas independentes em geral e do Banco de Portugal em particular, incluindo com alteração do modo de nomeação — falta ainda perceber de que forma se pode concretizar esta alteração.

O PSD abre também a porta à reconfiguração dos círculos eleitorais para que a eleição de deputados respeite, além da dimensão populacional, também a proporcionalidade do território.

O partido liderado por Luís Montenegro pretende ainda que as eleições legislativas passem a acontecer em maio e em junho, o que implica a alteração da duração e o ajustar das datas de início e conclusão da sessão legislativa; ajustar datas de início e conclusão da sessão legislativa.