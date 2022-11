A conta gotas, devagarinho, capítulo a capítulo — mas cada vez mais explosiva. A entrevista de Cristiano Ronaldo a Piers Morgan só será divulgada na íntegra nos próximos dias, entre terça e quarta-feira, mas os excertos iniciais divulgados este domingo já tiveram continuação. Agora, no novo vídeo partilhado esta segunda-feira, o capitão da Seleção Nacional explica que falhou o início dos trabalhos dos ingleses devido à hospitalização da filha recém-nascida e não sentiu apoio por parte do clube.

“Falei com um diretor e com o presidente do Manchester United e eles, de certa forma, não acreditaram que algo estava errado, o que me fez sentir mal. Acreditaram, mas, por outro lado… Nunca vou trocar a saúde da minha família pelo futebol, nunca! Agora, no passado ou no futuro”, atirou o avançado, detalhando depois o que se passou com a filha mais nova, Bella, logo após a morte do outro gémeo durante o parto. “Foi algo que me doeu bastante, porque duvidaram da minha palavra. Foi duro para mim e foi especialmente duro para a Gio e a Bella. A Bella esteve uma semana no hospital, com um problema muito grave”, acrescentou.

"They didn't believe that something was going wrong." Cristiano Ronaldo has told Piers Morgan he felt doubted by his Manchester United bosses when he told them his newborn daughter was sick.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #PMU pic.twitter.com/Y2jDLFR62J — Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 14, 2022

“Não fui à pré-época por causa disso. Não conseguia deixar a minha família sabendo que algo podia acontecer para ir para a pré-época. Não seria justo trocar a minha família por uma pré-época. Foi por isso que não fui”, concluiu Cristiano Ronaldo. Entretanto, também esta segunda-feira, o jogador apresentou-se na Cidade do Futebol para iniciar a concentração da Seleção Nacional rumo ao Mundial do Qatar, treinou com os restantes colegas que já estão em Oeiras e deixou uma mensagem nas redes sociais e garantir “foco total e absoluto” nos trabalhos da equipa de Fernando Santos.

Entretanto, nas últimas horas, o jornal Telegraph adiantou que o Manchester United está a ponderar rescindir contrato com o jogador português na sequência da entrevista. De recordar que o clube inglês emitiu um comunicado ao final da manhã onde revelou estar ainda a equacionar que reação e ação assumir depois das declarações de Ronaldo, sendo que Erik ten Hag esteve reunido de emergência com elementos da cúpula dos red devils durante o dia.

“O nosso foco continua a ser a preparação da segunda metade da temporada e a continuação da dinâmica, da fé e da união que estão a ser construídos entre os jogadores, o treinador, os funcionários e os adeptos”, refere o comunicado do Manchester United. Na entrevista, o capitão da Seleção defendeu também que o clube procurou “forçar” a sua saída durante o verão. “Não só o treinador mas também outras duas ou três pessoas que estão à volta do clube. Senti-me traído, senti que outras pessoas não me queriam no clube. Não só esta época mas no ano passado também”, atirou.