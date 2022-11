A plataforma responsável pela Defesa do Transporte de Mercadorias decidiu suspender esta terça-feira a paralisação dos camionistas, que tinha sido convocada por tempo “indefinido”. A suspensão desta greve acontece no dia a seguir ao início da greve.

Através de comunicado, que é citado pelo jornal El País, a associação diz que “a partir deste momento fica suspensa a paragem nacional indefinida que teve início ontem”.

O jornal espanhol refere que a suspensão do protesto estará ligada à fraca adesão e à “rejeição unânime” do setor do transporte de mercadorias.

A greve dos camionistas foi convocada na semana passada, a segunda após a paralisação vivida em março. Nessa altura, o protesto dos motoristas espanhóis contra o aumento dos combustíveis provocou o caos na cadeia de abastecimento do país vizinho.