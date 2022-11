Apostada em oferecer veículos pesados eléctricos de longo curso, capazes de percorrer entre 600 e 800 km por dia, a Man apresentou o novo eTruck, o seu tractor semi-reboque eléctrico com a maior capacidade de carga, cuja chegada ao mercado está agendada para 2024. Tem a capacidade de deslocar 40 toneladas, o que lhe permite rivalizar com a concorrência directa a gasóleo, afastando-se assim da maioria da oferta actual, que se limita a pouco mais de 300 km entre recargas.

Para não ser limitada na capacidade de transporte face aos rivais a gasóleo, esta classe de veículos viu o peso bruto aumentar 2 toneladas para compensar o peso das baterias, o que o coloca nas 40 toneladas, contra as 38 toneladas dos camiões que montam motores a gasóleo.

Para mover as 40 toneladas, o eTruck da Man propõe o tractor com dois níveis de potência, um equipado com 300 kW (cerca de 408 cv) e outro com 350 kW (aproximadamente 476 cv). Contudo, em termos de força, ambos os motores anunciam um binário de 3000 Nm, ou seja, o mesmo do camião mais potente a gasóleo da Man, que usufrui de 640 cv, pelo que a força do eTruck não será uma limitação.

Para alimentar o motor eléctrico, o semi-reboque da Man monta uma bateria cuja capacidade o construtor não divulgou, mas que deverá ser ligeiramente superior a 500 kWh. Isto porque o fabricante anuncia consumos de 1,2 kWh por quilómetro, com carga máxima, e uma autonomia de 430 km. Por outro lado, é bom recordar que a Man já utiliza nos seus autocarros eléctricos, que transportam muito menos peso, acumuladores com 480 kWh. Isso nos autocarros normais, com 12 metros, para depois elevar a fasquia para 640 kWh nos autocarros articulados, com 18 metros.

Para chegar aos 600 km a 800 km por dia, a Man não recorre às baterias, depositando antes a confiança nos sistemas de recarga com grande potência, que deverão começar a ser testados no final de 2023. A marca aponta para 1000 kW, sendo bom recordar que, actualmente, os postos de carga mais potentes disponíveis no mercado ficam-se pelos 350 kW e nenhum carro produzido em grande série consegue lidar com este nível de potência, pela degradação que provoca nas baterias.

Para conseguir atingir 1 MW, a Man aposta em carregamentos a 1000 amperes, o que permitiria recarregar 80% da bateria nos 45 minutos de paragem obrigatória, assumindo que estamos perante um camião com apenas um condutor. E o construtor está já a pensar em carregadores com 3000 amperes, o que lhe deverá assegurar potências de 3,7 MW.

Resta agora aguardar pelos semi-reboques da Nikola e da Tesla, para ver até que ponto os fabricantes europeus de veículos pesados estão competitivos em matéria de autonomia.