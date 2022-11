No mesmo evento em que divulgou os pormenores sobre as duas mais importantes versões da berlina Air, respectivamente a Pure, a mais acessível, e a Sapphire, a mais complexa, potente e cara, a Lucid aproveitou para levantar um “pouquinho” a ponta do véu sobre o Gravity, o SUV de luxo deste jovem construtor que esteve previsto para 2023 e agora derrapou para 2024.

O evento da Lucid foi difundido por streaming, contando com a presença de Peter Rawlinson, o ex-Tesla que hoje é CTO e CEO da Lucid, bem como de Derek Jenkins, o vice-presidente de Design. E tendo em conta que do SUV apenas se conheciam meia dúzia de fotos pouco pormenorizadas reveladas em 2020, o vídeo que o fabricante partilhou agora permitiu fazer uma ideia mais concreta do que o Gravity nos reserva. Apesar de as imagens pretenderem dar a ideia de que foram tiradas na… lua.

Após mostrar imagens da fábrica do construtor no Arizona, Rawlinson confirmou que será ali que serão produzidos os SUV, mas apenas a partir de 2024. Isto significa que o Gravity não chegará em quantidade aos primeiros mercados, nomeadamente EUA e Canadá, antes do Verão desse mesmo ano.

O Gravity parece favorecer um habitáculo amplo, com espaço para até sete adultos e muita luminosidade interior. Não é um dos SUV com maiores preocupações aerodinâmicas, devido à volumetria que disponibiliza, mas herda tudo o que já vimos na berlina Air, em termos de plataforma, bateria e potência dos motores.

O interior do Gravity, onde é evidente o reforço do espaço e da luminosidade interior 2 fotos

A versão definitiva do Lucid Gravity será revelada no início de 2023, provavelmente durante o Consumer Electronics Show em Las Vegas, mas o comprimento total não deverá afastar-se muito dos 4,975 m do Air. A distância entre eixos será provavelmente maior, com a bateria a manter-se nos 113 kWh de capacidade, para optimizar a autonomia. Pode ver a conferência da Lucid aqui, com a referência ao Gravity a começar ao minuto 34.30.