Lembra-se da freira que venceu o The Voice italiano? Abandonou o convento e agora é empregada de mesa em Espanha: "Segui o meu coração"

Cristina Scuccia surpreendeu os italianos (e o mundo) quando, em 2014, participou no The Voice italiano. Interpretando “No One”, de Alicia Keys, a então freira na Congregação das Irmãs Ursulinas da Sagrada Família, em Milão, virou as quatro cadeiras e recebeu um forte aplauso. Depois, tornou-se um fenómeno no Youtube com a sua atuação a superar as 110 milhões de visualizações.

Originária da Sicília, Cristina Scuccia venceu o concurso de música depois chegou a publicar um álbum de covers de músicas como “Like a Virgin”, de Madonna, ou “Price Tag”, de Jessie J, que obteve um sucesso considerável. Aliás, a freira chegou a entregar uma cópia ao Papa Francisco.

Depois de todo esse sucesso, a freira acabou por sair do mapa mediático, apesar de ainda ter publicado um álbum de originais em 2018. Agora, oito anos depois de se tornado conhecida, Cristina Scuccia deu uma entrevista em que surge muito diferente: em vez do típico hábito, a mulher de agora 33 anos surgiu com um vestido vermelho. E também sem óculos e com um piercing no nariz.

“Escolhi seguir o meu coração sem pensar naquilo que as pessoas diziam de mim”, afirmou Cristina Scuccia em entrevista ao talkshow Verissimo, anunciando que tinha deixado o convento há um ano — e rumou até Espanha, onde arranjou trabalho como empregada de mesa, sempre “com um sorriso”. “Dei um salto de fé”, confessou, tendo acrescentando que uma psicóloga a ajudou a tomar essa decisão.