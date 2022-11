Os Estados Unidos estrearam-se no Mundial do Qatar com um empate contra o País de Gales mas a ausência de vitória não foi por falta de apoio — e um apoio sonante. Horas antes de os norte-americanos entrarem em campo, no Estádio Al Rayyan, Joe Biden ligou pessoalmente À seleção para desejar sorte.

“Sei que não são os favoritos mas alguns dos melhores jogadores do mundo estão nesta equipa e estão a representar este país. Sei que vão jogar com o coração. Vamos surpreendê-los. Continuem a confiar uns nos outros e joguem o máximo que puderem, por vocês, pelas vossas famílias, pelos vossos companheiros. Todo o país está a apoiar-vos. Queria estar aí para vos ver”, disse o presidente dos Estados Unidos na chamada telefónica e num vídeo entretanto partilhado pela seleção norte-americana, onde é possível ver também a equipa a ouvir as palavras de Biden e o agradecimento do selecionador Gregg Berhalter.

A seleção norte-americana está de regresso aos Campeonatos do Mundo depois de ter falhado o último, na Rússia e em 2018, e beneficia de uma das melhores gerações de sempre. Os Estados Unidos estão inseridos no Grupo B, em conjunto com País de Gales, Inglaterra e Irão, e têm como melhor resultado num Mundial a chegada aos quartos de final em 2002 — ano em que derrotaram Portugal na fase de grupos.