A Lucid Motors é um dos mais tecnológicos construtores de veículos eléctricos, sendo igualmente um dos mais respeitados, apesar de todas as dificuldades que tem enfrentado. A sua berlina Air assume-se como a que oferece a maior potência e a autonomia mais generosa e depois de conquistar a atenção dos consumidores norte-americanos, o construtor aposta agora no mercado europeu, onde já está instalado e espera começar a entregar o Air ainda este ano.

O primeiro ponto de venda da Lucid foi inaugurado em Maio, em Munique, reconhecendo o mercado alemão como o maior e mais importante do Velho Continente. Já foram igualmente anunciadas as novas instalações da marca nos Países Baixos, em Hilversum, próximo de Amesterdão, com a Lucid a prever igualmente a abertura de um estúdio da marca em Genebra, na Suíça, de acordo com o site da marca.

We’ve officially landed in Europe. We’re proud to be sharing the most-efficient, longest-range #EV with the world, right here in Munich, Germany. #LucidAir #DreamAhead pic.twitter.com/5XKpvHuAur — Lucid Motors (@LucidMotors) May 13, 2022

O anúncio de que as entregas a clientes irá começar antes do final de 2022, chega no melhor momento para o construtor, que entretanto já apresentou o seu Air mais potente, bem como a versão mais acessível. Os modelos ainda carecem de homologação europeia, o que será um proforma mais ou menos moroso, mas isso não impede que o fabricante tenha já feito saber que o Air vai oscilar entre os 100.000€ e os 218.000€ quando chegar aos países europeus. Sendo de recordar que, a partir de 2024, a gama será reforçada com a presença do SUV Gravity.

Resta esperar que, até lá, a Lucid resolva os problemas de qualidade, que têm afectado a capacidade de produção da sua fábrica no Arizona, que ficou muito abaixo das expectativas, o que levou Elon Musk, o CEO da Tesla a ter afirmado que “fez mais filhos em 2022 do que a Lucid fez carros”, uma afirmação jocosa que surge como resposta aos anteriores ataques do CEO da Lucid à Tesla, onde trabalhou anteriormente.

