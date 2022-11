A procura de velas na Alemanha tem vindo a multiplicar-se e dois fatores podem explicar este aumento: a energia e a chegada da época festiva. Durante a pandemia, por passarem mais tempo em casa, os alemães utilizaram as velas para iluminar as habitações, o que também provocou uma crescente procura do produto.

O receio de um possível apagão, causado pela invasão russa na Ucrânia, fez com que os alemães procurassem uma alternativa para a iluminação elétrica. Embora tenham sido informados de que a probabilidade de cortes energéticos é reduzida no país, o aumento da procura de velas não diminuiu.

O escritório federal da Alemanha para Proteção Civil e Assistência a desastres explicou esta semana que um “apagão de grande escala na Alemanha é extremamente improvável” neste inverno.

A compra de velas é ainda justificada pelo facto de nos estarmos a aproximar de uma época festiva. Com o Natal a chegar, os alemães procuram conforto no brilho quente das chamas. O jornal The Guardian explica que, no domingo, muitas casas alemãs vão seguir a tradição de acender a primeira das quatro velas na sua coroa do advento tradicional colocada ou pendurada em cima da mesa da sala de jantar – conhecida por Adventskranz.

“Não sabíamos bem o que esperar este ano. Mas, como o inverno é incerto, parece que as pessoas estão a começar a acumular as velas”, referiu Ann-Kristin Müller, da empresa alemã de velas Müller Kerzen, citada pelo The Guardian.

A minha família trabalha na indústria de velas há oito gerações e estamos a descobrir que o nosso negócio é muito resistente a crises. Em tempos difíceis, as pessoas anseiam pelo conforto de uma chama quente”, acrescentou Müller.

Uma porta-voz da European Candle Manufacturers Association explica que o aumento da procura de velas na Alemanha já se tinha feito sentir durante a pandemia, pois as pessoas passaram muito tempo no conforto das suas casas.