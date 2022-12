Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A Ucrânia continua a trabalhar para reparar os danos nas infraestruturas energéticas provocados pelos ataques russos. Esta noite, seis milhões de pessoas continuam sem eletricidade na maioria das regiões do país, revelou o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

“A situação continua muito difícil na capital, bem como em toda a região de Kiev e nas regiões de Vinnytsia, Lviv, Odessa, Khmelnytskyi e Cherkasy”, descreveu no discurso diário. Os funcionários do setor continuam a trabalhar para estabilizar o sistema e, segundo Zelensky, já estão a ser pensadas novas “soluções” para lidar com os problemas energéticos.

Com um inverno difícil à porta, as infraestruturas de energia têm sido os principais alvos dos ataques russos, que têm provocado apagões em várias regiões ucranianas.

No habitual discurso, Zelensky aproveitou também para agradecer ao governo canadiano, que concluiu a emissão de títulos no valor de 500 milhões de dólares para apoiar a Ucrânia. Também deixou palavras de gratidão ao governo alemão, pela decisão de reconhecer o Holodomor – grande fome que assolou o povo ucraniano na década de 1930, na União Soviética sob a liderança de Josef Stalin – como um genocídio. “Esta é uma decisão pela justiça, pela verdade”, sublinhou.

Além da Alemanha, também Portugal reconheceu recentemente o Holodomor como genocídio. Até agora, apenas 16 Estados, além da Ucrânia, reconheceram oficialmente a grande fome como um genocídio.