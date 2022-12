Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

O governo ucraniano deve avançar com uma proposta de lei com o propósito de banir as igrejas afiliadas à Rússia. A medida é descrita pelo Presidente Volodymyr Zelensky como “necessária” para impedir que Moscovo seja capaz de “enfraquecer a Ucrânia a partir de dentro”.

“Vamos garantir a completa independência do nosso Estado, em particular a independência espiritual”, garantiu o líder ucraniano no discurso de quinta-feira, depois do Conselho de Segurança tomar passos no sentido de investigar as ações da Igreja Ortodoxa Ucraniana em conexão ao Patriarcado de Moscovo. “Nunca iremos permitir que alguém construa um império dentro da alma ucraniana”, sublinhou.

Há duas grandes divisões da Igreja Ortodoxa no país: a Igreja Ortodoxa Ucraniana, do Patriarcado de Moscovo, e a Igreja Ortodoxa da Ucrânia. Esta última, vista por Moscovo como herege, foi reconhecida em 2019 pelo Patriarcado de Constantinopla como independente da Rússia, uma conquista para a Ucrânia e um golpe duro para o poder russo.

