Depois de permitir a aquisição das versões mais potentes e com as autonomias mais generosas do Air, a berlina da marca, a Lucid começa a avançar rumo à versão mais acessível, denominada Pure. Visando um incremento das vendas, numa altura em que o construtor ainda batalha para conseguir produzir os seus veículos sem problemas, o Pure deve o seu estatuto do mais barato da gama ao facto de montar apenas um motor e uma bateria ligeiramente mais pequena.

Depois da versão inicial, a Air Dream Edition, com 1127 cv e 837 km de autonomia, a Lucid passou a disponibilizar os Air Touring e Air Grand Touring, tendo a oferta sido recentemente completada com o Air Sapphire, o primeiro a montar três motores, sendo por isso o mais possante graças aos seus 1217 cv. Porém, à medida que a potência sobe, também o preço aumenta, o que afasta os Lucid de potenciais clientes. Mas isso está em vias de mudar, com a apresentação do Air Pure, que a marca já permite encomendar e que em breve começará a entregar.

O Air Pure monta um só motor (opcionalmente pode instalar dois) no eixo traseiro, mas potência não lhe falta, uma vez que o jovem fabricante anuncia 487 cv. Isto permite-lhe anunciar a capacidade de ir de 0 a 97 km/h em apenas 3,8 segundos, com o fabricante a não se comprometer para já com uma velocidade máxima, que contudo deverá oscilar em torno dos 200 km/h. Com uma bateria com 88 kWh de capacidade, menor pois do que os 118 kWh das versões mais dispendiosas, o Pure reivindica 660 km entre recargas.

Nos EUA e Canadá, onde está disponível, o Air Pure RWD é proposto por 87.400 dólares, praticamente o mesmo valor em euros, mas antes de impostos. Comparativamente, o Model S AWD custa 96.590 dólares nas mesmas condições, sendo contudo mais potente, rápido e com maior autonomia graças à bateria de 100 kWh. Na Alemanha, o preço deste Air mais acessível foi avançado como estando em torno dos 100.000€.

