A maternidade é uma aventura! Tudo muda – desde a gestão do tempo à gestão do orçamento. Fomos conhecer Francisca Belmar, designer numa seguradora de um grupo internacional, para perceber como faz a gestão do seu tempo e dinheiro na sua família de quatro.

“Ser mãe mudou completamente a minha vida e do meu marido”, explica Francisca. “Nós costumávamos sair muito, viajávamos muito, e isso deixou de acontecer dessa forma”, revela, explicando que as prioridades passaram a ser outras: estar com as crianças, proporcionar-lhes atividades e acompanhar o seu desenvolvimento. O dia a dia mudou: agora os seus horários regem-se pelas necessidades dos mais pequenos, uma vez que aos fins de semana acordam à mesma hora que nos dias de semana, e as atividades das crianças regem os horários. No entanto, não abdicaria disso por nada: “O que mudou foi a logística, mas há coisas muito boas na maternidade. Ter sido mãe foi uma coisa muito boa”, conta.

E se a vida muda com um filho, como é quando nasce o segundo? “Dizem que do primeiro para o segundo filho, não muda nada. E na descomplicação da coisa, é verdade, não houve diferença nenhuma”, brinca, explicando que, com as rotinas já estabelecidas, foi fácil ser mãe de dois. “No entanto, ter um segundo filho requer mais orçamento, mais tempo e mais dedicação”.

O orçamento familiar é sempre um equilíbrio delicado para qualquer família, e quando as necessidades das crianças estão primeiro, há que equilibrar as necessidades também com as necessidades dos adultos. “Nós precisamos de cuidar de nós para também cuidar bem deles. No entanto, também não podem faltar-lhes coisas, pelo menos é a forma como pensamos”, conclui.

O Natal está à porta – como gerir o orçamento?

“Nós tentamos que esta época não seja de consumismo para eles”, explica Francisca, sobre gerir o Natal com as crianças. “Queremos que seja um período de reflexão, em que olhamos para o ano anterior e percebemos o que podemos melhorar. Quando escrevem a carta ao Pai Natal, tentamos que falem também sobre isso”. Consciencializar crianças, principalmente tão pequenas, para as realidades do mundo, como a guerra ou a recessão económica, não é tarefa simples. Principalmente, quando o instinto é dar-lhes tudo o que podemos. “Tentamos consciencializá-los, mas também não queremos tirar-lhes o sonho de criança de terem no sapatinho aquilo que mais gostam.” A Julieta quer um estojo de manicure, e o Guilherme blocos de construção. Além das coisas que não veem como um presente, mas que são importantes: como uma secretária para o quarto, uma conquista para quem está a crescer.

Como gerir o orçamento para esta época? “Eu adoro dar presentes, nem que sejam pequeninos. E tenho uma família grande. Por isso, quando chega esta altura do ano, sento-me, faço uma lista e penso muito bem no budget dos presentes.”

Utiliza a App Millennium para as compras de Natal: permite-lhe fracionar o valor das compras em 3, 6 ou 9 vezes. “E o melhor é que, fracionando em 3 vezes, é sem juros até 31 de dezembro de 2022. No mundo do orçamento familiar, isso é espetacular!”, conclui.

Fracionar para solucionar

Não obstante a gestão do budget anual, e todo o planeamento para que este corra bem, o grande inimigo desta gestão são os imprevistos, que podem causar grande impacto nas rotinas da família.

“Quando tens filhos, demoras a habituar-te a eles, e às rotinas novas. E quando as tens, queres manter tudo engrenado e a funcionar!”, começa por explicar. “Quando estás a ter uma semana má, os miúdos estão com tosse, e após três semanas de chuva intensa, a máquina de lavar avaria… é um caos instalado cá em casa!”, conta, referindo-se a uma situação recente.

Existem alturas melhores e piores para ter um inconveniente desta natureza, em que a substituição de um aparelho tem um valor substancial. Mas quando a gestão diária da família depende do bom funcionamento dos eletrodomésticos, como as máquinas de lavar ou um aspirador, não há volta a dar: “é para resolver!”.

“É fácil para mim receber uma mensagem, por exemplo, de um aspirador em promoção e decidir resolver a questão”. Através de 3 passos fáceis na App Millennium – basta entrar no menu de pagamentos, escolher o fracionamento, decidir se será em 3, 6 ou 9 vezes, e já está!

“Assim, o problema fica resolvido, podemos voltar à rotina. E o custo não cai todo de uma vez para nós. É como ir ao bolso e tirar a solução!”, conclui.

