O aeroporto de Rzeszow era, até há bem pouco tempo, um mero foco de voos comerciais, explorado sobretudo por companhias como a Ryanair e a polaca LOT Polish Airlines. A poucos quilómetros de centro da cidade do mesmo nome, o aeroporto servia sobretudo os interesses turísticos de uma localidade que, nos últimos anos, se tornou um importante foco de turismo regional para o país de Leste.

Tudo mudou, no entanto, a 24 de fevereiro, com a invasão russa da Ucrânia, o mundo mudou e reconfigurou prioridades a todos os níveis — incluindo no aeroporto de Rzeszow, que se tornou um dos mais importantes pontos de apoio no esforço de guerra na Ucrânia.

Milhares de voos têm chegado nos últimos meses a Rzeszow, transportando ajuda humanitária e armamento destinado a apoiar a Ucrânia, mas também refugiados que procuram fugir da destruição provocada pela guerra.

When the war is over, the Rzeszów airport must be added to UNESCO World Heritage Sites pic.twitter.com/svcc7DR4nk — Karol Gotfryd Offside (@GotfrydKarol) November 4, 2022

