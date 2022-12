O mandato de Eva Kaili, vice-presidente do Parlamento Europeu detida na sexta-feira por suspeitas de corrupção relacionadas com o Qatar, foi suspenso este sábado, anunciou fonte oficial da presidência num comunicado citado pelo Le Fígaro.

A posição foi tomada por Roberta Metsola, líder do Parlamento, que “decidiu suspender com efeito imediato todos os poderes, deveres e tarefas que foram delegados a Eva Kaili na qualidade de vice-presidente”. A decisão está relacionada com “as investigações judiciais em curso realizadas pelas autoridades belgas”.

O comunicado foi emitido horas depois de Roberta Metsola ter tweetado: “O Parlamento Europeu posiciona-se firmemente contra a corrupção. Nesta fase, não podemos comentar sobre nenhuma investigação em andamento, exceto para confirmar que cooperamos totalmente com todas as autoridades policiais e judiciais relevantes. Faremos tudo o que pudermos para ajudar o curso da justiça.”

Our @Europarl_EN stands firmly against corruption.

At this stage, we cannot comment on any ongoing investigations except to confirm that we have & will cooperate fully with all relevant law enforcement & judicial authorities.

We'll do all we can to assist the course of justice.

— Roberta Metsola (@EP_President) December 10, 2022