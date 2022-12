(Em atualização)

A vice-presidente do Parlamento Europeu Eva Kaili foi detida esta sexta-feira em Bruxelas, confirmou uma fonte próxima do caso à AFP.

A detenção terá sido feita no âmbito de uma investigação por suspeitas de crimes de corrupção — com ligações ao Qatar, país que este ano organizou o Mundial de Futebol.

Durante o dia a polícia conduziu buscas em 16 residências como parte de uma operação em que estão em causa crimes de “organização criminosa, corrupção e lavagem de dinheiro”. O inquérito crime visa sobretudo assistentes parlamentares e membros do Parlamento Europeu, refere a procuradoria belga em comunicado.

“Há vários meses que os investigadores da Polícia Federal suspeitam que um país do Golfo está a influenciar as decisões económicas e políticas do Parlamento Europeu”, acrescenta a procuradoria.

Além da eurodeputada foram detidos Luca Visentini, secretário-geral da Confederação Sindical Internacional; Pier-Antonio Panzeri, ex-eurodeputado da Aliança Progressista dos Socialistas e Democratas (S&D). O companheiro de Eva Kaili, um colaborador do S&D que foi assistente parlamentar de Panzeri, também foi detido.