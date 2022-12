O Twitter vai relançar a versão por subscrição na próxima segunda-feira, anunciou a rede social. O Twitter Blue vai ter um custo de oito dólares por mês por subscrições na internet, valor que atingirá 11 dólares na aplicação da Apple (iOS).

O serviço por subscrição — que não será lançado em todos os países — vai permitir aos utilizadores editarem tweets, fazerem uploads com maior resolução de vídeos e ter a marca de verificação azul nas contas.

O Twitter explica ainda que “vamos começar a substituir a marca oficial por uma marca dourada para empresas e, no final da semana, uma marca cinzenta para entidades governamentais e contas múltiplas”.

we’re relaunching @TwitterBlue on Monday – subscribe on web for $8/month or on iOS for $11/month to get access to subscriber-only features, including the blue checkmark ???? pic.twitter.com/DvvsLoSO50

— Twitter (@Twitter) December 10, 2022