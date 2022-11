Elon Musk acusou, esta segunda-feira, a loja de aplicações da Apple (Apple Store) de ameaçar retirar o “seu pássaro” da lista de opções. Além disso, o CEO da rede social Twitter e da Tesla, afirma também que os fabricantes dos smarthphones Iphone deixaram de publicitar a plataforma digital.

“Apple também ameaçou retirar o Twitter da App Store, mas não nos disse o motivo“, pode ler-se na publicação.

Apple has also threatened to withhold Twitter from its App Store, but won’t tell us why — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Além disso, Musk acusa também a Apple de ter deixado de fazer publicidade da rede social. “Será que odeiam a liberdade de expressão na América?“, questionou o bilionário.

What’s going on here @tim_cook? — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

Numa identificação direta, o empresário que comprou o Twitter por 44 milhões de dólares, questionou o diretor executivo da Apple, Tim Cook, sobre o que realmente se está a passar.

Outro utilizador da rede social, Jake Kastrenakes, o vice-editor da empresa norte-americana de websites The Verge, também questionou realmente se a Apple estaria a ameaçar a presença do Twitter na App Store ou até se estaria a fazer exigências na moderação dos conteúdos. Num minuto, Musk respondeu que sim.

Yes — Elon Musk (@elonmusk) November 28, 2022

De acordo com a Reuters, a ação ainda não foi confirmada pela Apple, mas já não seria a primeira vez que a empresa aplicou regras deste género em outras plataformas. Gab e Parler, aplicações populares entre os conservadores norte-americanos, acabaram por ser removidas da loja após frequentes acusações de violação das normas da empresa. A Parler acabou em 2021 por atualizar as suas práticas e condutas e voltou para as opções da loja.

Ainda no início deste mês, Musk afirmou que o Twitter registou uma queda nas receitas e culpou os ativistas que pressionam os publicitários, pois a venda de anúncios corresponde a 90% do lucro da rede social. A mesma fonte adianta que a plataforma também terá restabelecido a conta do ex-presidente Donald Trump, da comediante Kathy Griffin e da representante da Câmara dos EUA Marjorie Taylor Greene.