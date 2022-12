O ministro das Infraestruturas e Habitação está convicto de que “vamos surpreender o país” com uma execução “bem sucedida e antecipada” das metas previstas para o plano de reestruturação da TAP em termos de resultados. Isto apesar das várias “pedras no caminho”.

Pedro Nuno Santos está a ser ouvido esta quarta-feira na comissão de obras públicas do Parlamento onde foi acusado pelo PSD de viver “numa bolha” no que diz respeito à TAP.

“Só há duas pessoas que têm a melhor opinião da TAP. Uma é estrangeira (a presidente executiva francesa) e outra é o Sr. Ministro”, afirmou o deputado Paulo Moniz, invocando a greve dos tripulantes e a ameaça de mais instabilidade laboral. “Diz que o plano está a correr às mil maravilhas. Vive numa bolha do que se abstrai do que vivemos e experenciamos em relação à TAP”. O deputado social democrata questionou os indicadores de que tudo está bem — os resultados foram superiores aos previstos no plano — quando “os clientes fogem, a TAP foge dos destinos”, os pilotos questionam planos de voo e os tripulantes fazem greve.

Pedro Nuno Santos devolve as acusações. “Quem costuma enterrar o país com a TAP é o seu Governo que fez um negócio inaceitável quando privatizou a TAP por nada (em 2015 a David Neeleman)”. Para o ministro das Infraestruturas, o histórico do PSD em venda de empresas públicas “é um desastre”, citando as operações da Groudforce e da ANA.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A TAP estava no chão. Repetirmos a mesma coisa mil vezes se for necessário”. O PSD, diz Pedro Nuno Santos, fez da TAP um grande tema na campanha eleitoral — “Valeu de muito…. “, para concluir que o partido “não tem estratégia nem para o Governo nem para a oposição. A TAP está a cumprir o plano com resultados, quer goste ou não.” Reconhecendo a existência de um conflito laboral, o ministro lembra que houve cortes salariais significativos, mas repete que os resultados do plano vão ser antecipados e deviam estar contentes. Questionou ainda a verdade da afirmação de que a empresa perdeu passageiros (reduziu oferta) quando está recuperar os níveis de 2019.

A TAP, acrescentou, está a recuperar mais rapidamente que os principais concorrentes em indicadores como o número de passageiros quilómetro transportados e os resultados operacionais que tiveram um “crescimento sem precedentes” de 214% face a 2019.

Mas deixou, uma vez mais, sem resposta a pergunta sobre o processo de privatização, calendário e perspetivas de reembolso de ajuda ao Estado, repetindo a ideia de que a TAP vai devolver mais que os 3.200 milhões de euros da ajuda pública à economia. Não será certamente a última pergunta sobre a privatização desta audição.