Evaristo Álvaro Cardoso morreu esta terça-feira, 20 de dezembro, aos 80 anos. Era um dos fundadores do Solar dos Presuntos, histórico restaurante de Lisboa, que abriu portas em 1974.

A notícia foi avançada numa publicação de Facebook na página do Solar dos Presuntos: “É com enorme tristeza que informamos os nossos amigos de que hoje partiu metade da alma do Solar. Hoje choramos com a alegria de saber que contámos com ele ao nosso lado até ao fim e que uma grande parte do senhor Evaristo ficará para sempre na mesa do canto, a olhar por todos nós”, pode ler-se.

“Morreu o Evaristo de Monção, o Evaristo do Solar, o Evaristo da Graça, o Evaristo do Lila. Morreu o Evaristo, um amigo vosso, que viveu para vos servir”. O restaurante da Rua das Portas de Santo Antão vai estar encerrado esta terça e quarta-feira, 20 e 21 de dezembro. O velório, informa a mesma publicação, acontecerá na Igreja de São José, às 19 horas desta segunda-feira. Já a missa decorrerá na terça-feira, às 11h”. Evaristo Cardoso será depois enterrado em Monção.

A “fuga de Monção”, a chegada a Lisboa e o início do Solar dos Presuntos

Considerado um dos embaixadores da gastronomia nacional (começou por apostar na cozinha minhota, ampliando depois a oferta para outros cantos do país), Evaristo Cardoso, natural de Monção, foi, em fevereiro de 2022, condecorado por Marcelo Rebelo de Sousa, com a Ordem do Mérito Empresarial e Comercial, no dia em que celebrou os seus 80 anos de vida. O Presidente da República era apenas uma das figuras ilustres que frequentavam esta casa.

Primeiro vieram os artistas, depois os políticos e depois as figuras do futebol. “Dos primeiros foram o Vítor Mendes, pai do Fernando Mendes, e o Armando Cortez, todos com a família. Aos domingos, depois da sessão da tarde, vinham cá jantar. Era uma altura em que os artistas ganhavam pouco e muitas das vezes oferecia, outras vezes pagavam uma quantia simbólica. Depois, surgiu a Seleção Nacional e o futebol. Na altura, o secretário-geral da FPF, César Grácio, e o Amândio de Carvalho eram clientes nossos aqui no Solar dos Presuntos e da casa da Márcia Condessa, que era na Praça da Alegria”, contou numa entrevista ao jornal Record, em 2015, que faz também referência à visita de Ronaldo ao mítico restaurante.

“Foi bom, porque o Cristiano é fantástico e fui recebê-lo à porta. Estava uma miúda à espera dele, ele deu-lhe um autógrafo e um beijo, mas depois à saída, já com muita gente à porta, tivemos de o fazer sair por uma porta alternativa”, lembrou.

Evaristo começou a trabalhar, aos 12 anos, numa loja funerária da sua terra natal no Minho: “Foi o que me fez fugir de Monção, porque tinha muito medo dos mortos”, revelou numa entrevista a Manuel Luís Goucha, na TVI. Em simultâneo, trabalhava numa mercearia. “Quando me vim embora, passaram-me uma carta de recomendação para o meu patrão daqui [de Lisboa] da cervejaria Sol Mar, em 1956.”

Foi assim que chegou à Rua das Portas de Santo Antão. “Comecei a trabalhar nesta rua, em 1954, na Solmar. Aos 17 anos assumi o lugar de gerente da cervejaria Berlenga”, recordou em entrevista ao jornal Record. “Em 1974, casado, quis dar o salto e assim foi. Apareceu-me esta casa, que era uma taberna, com presuntos, vinho a copo. Consegui um fiador para o trespasse e o nome Solar dos Presuntos estava adequado à minha ideia.”

A primeira mudança que fez, lembrou, “foi por um anúncio a dizer ‘alta cozinha de Monção’. Os produtos trazia-os da sua terra natal, a 500 quilómetros de Lisboa. “Aprendi com a minha sogra, Márcia Condessa, e a minha avó, Maria Amália, mais a minha mulher, Maria da Graça, que já tinha a experiência de administrar a casa de fados da tia Márcia”.

Evaristo Cardoso abriu o Solar dos Presuntos há 30 anos, em conjunto com a mulher Graça, e o irmão, Manuel. Atualmente, é o filho, Pedro Cardoso, quem está à frente da liderança da casa, renovada e ampliada no verão de 2021, depois de mais de quatro anos encerrado.

A imagem de Evaristo fica eternizada num mural, criada na altura da remodelação, pelo artista Vhills, que esculpiu a cara de Evaristo e Graça na esplanada do restaurante.