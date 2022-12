Um funcionário dos serviços secretos da Alemanha (BND) foi detido pelas autoridades do país por suspeita de ter partilhado segredos de Estado com a Rússia. De acordo com o The Guardian, o suspeito foi identificado como Carsten L. e detido, esta quarta-feira, em Berlim.

“O acusado é suspeito de traição do Estado. Em 2022, partilhou informações obtidas no decurso do seu trabalho com uma agência de informação russa”, revelaram os serviços secretos alemães, frisando que estão em causa “suspeitas graves”.

Segundo o comunicado divulgado pela procuradoria-geral alemã, Carsten L. era empregado dos serviços secretos e “apresentou informação obtida durante o decorrer da sua atividade profissional a um serviço de inteligência russo”. O conteúdo transmitia, segundo o mesmo texto, um “segredo de Estado”.

O suspeito foi detido após buscas levadas a cabo pelas autoridades alemãs em casa e no local de trabalho. Depois de ter sido presente a tribunal, Carsten L. ficou em prisão preventiva.

O semanário alemão Der Spiegel refere que o presidente dos serviços secretos alemães, Bruno Kahl, confirmou que as suspeitas sobre fugas de informação por parte de agentes infiltrados levou a uma investigação interna a pedido do Ministério Público. O jornal alemão diz tratar-se de “um dos maiores casos de espionagem da história dos serviços secretos”.

Até ao momento não foram revelados mais detalhes e as entidades justificam-no com a necessidade de “discrição e moderação” neste caso. “No caso da Rússia temos de contar com falta de escrúpulos e vontade de utilizar a violência”, referiu o chefe dos serviços secretos.