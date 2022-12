Os hospitais das regiões de Lisboa e de Setúbal que vão funcionar em rede já nos fins de semana do Natal e da Passagem de Ano (e depois, também, ao longo de todos os fins de semana até aos primeiros dias de abril) já estão a organizar as escalas dos próximos meses em função da norma que a Direção Executiva do SNS vai apresentar já esta quinta-feira, às sete da manhã.

As informações com o modus operandi dos hospitais nos próximos fins de semana foi enviada aos hospitais envolvidos no plano na segunda-feira, 19 de dezembro, depois de uma reunião entre o ministro da Saúde e os autarcas de Setúbal, Almada e Sesimbra. Por esta altura, muitas das instituições já tinham as escalas de médicos alinhavadas para o mês de janeiro — mas tiveram de as refazer em função das novas ordem de Fernando Araújo.

A operação foi especialmente difícil para os hospitais mais dependentes de médicos tarefeiros — profissionais de saúde que, embora pertençam a uma determinada instituição, prestam serviços noutros hospitais — para completar as escalas nos serviços de urgência.

Mesmo com o encerramento de urgências, os responsáveis pelas escalas estão a ter dificuldades em manter os serviços: é que alguns tarefeiros comunicaram que não têm disponibilidade nas novas datas apresentadas pelos hospitais. Mas, mesmo nos casos em que essas dificuldades foram solucionadas com estes médicos contratados, está tudo por um fio: “Temos de esperar que ninguém [das equipas médicas] fique doente, que os filhos não adoeçam e que ninguém desista”, desabafou uma fonte hospitalar ao Observador.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.