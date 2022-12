Já foi publicado o plano da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (SNS) que determina que maternidades e blocos de parto vão estar em pleno funcionamento no Natal e no Ano Novo; e quais vão encerrar ou funcionar com condicionamentos nesses fins de semana.

No total, 29 maternidades públicas vão funcionar initerruptamente de norte a sul do país no fim de semana do Natal, entre esta sexta-feira e a próxima segunda-feira, mas nove terão períodos de encerramento em que não receberão grávidas.

As únicas regiões em que todas as maternidades funcionarão sem condicionamentos, pelo menos no período do Natal, são Norte e Algarve. Na região Centro, a Urgência de Ginecologia e Obstetrícia na Guarda vai estar fechada na noite de 24 de dezembro. No Alentejo, o bloco de partos em Beja terá constrangimentos no dia 25.

