De Janeiro a Novembro, 40,1% dos veículos ligeiros de passageiros novos que foram vendidos em Portugal eram híbridos ou eléctricos, sendo que estes últimos representaram 11,1% das vendas, de acordo com a Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Esta mesma organização, destaca o facto de, nos primeiros 11 meses do ano, o mercado português de ligeiros de passageiros ter registado uma variação positiva de 5,6% face ao período homólogo do ano anterior, com 141.552 novos veículos matriculados. Já em comparação com igual período de 2019, este número é desanimador para o sector automóvel, na medida em que acusa uma diminuição de 31,3%.

As chamadas “energias alternativas” são as que menos padecem da retracção da procura, com os portugueses a preferirem cada vez mais adquirir modelos equipados com bateria. Reflexo disso é o facto de as vendas, de Janeiro a Novembro, se repartirem de forma quase igual entre modelos com mecânicas a gasolina (41,95) e veículos electrificados (40,1%), enquanto os carros a gasóleo já “encolheram” para 18% da quota de mercado. No segmento das energias alternativas, os híbridos não recarregáveis (HEV) são os que mais clientes conquistam (15,8%), ao passo que os híbridos recarregáveis (PHEV), que durante muito tempo dominaram face aos 100% eléctricos (BEV), foram ultrapassados por estes últimos (11,1% versus 10,0%).

Num ano que ficou marcado pela decisão europeia de proibir, a partir de 2035, a venda de carros novos equipados com motor de combustão, e atendendo a que a oferta de BEV não pára de aumentar, que modelos preferem os portugueses ligar à corrente? Conforme os dados fornecidos pela ACAP ao Observador, há várias surpresas no ranking estabelecido com base nas vendas no acumulado do ano. Por exemplo, a Peugeot é a única marca que iguala a Tesla em número de presenças no top 10; ou, para encontrar a Audi, Mercedes, Renault ou Volvo, é preciso considerar não os 10, mas sim os 20 modelos mais vendidos.

Mais surpreendente ainda, pelo menos para os que acompanham os investimentos dos diversos construtores em plataformas e fábricas específicas para modelos a bateria, será o facto de a Volkswagen ter uma expressão diminuta de vendas de carros eléctricos no nosso país. A ponto de o modelo que mais vende, o VW ID.4, não figurar na tabela dos melhores 20, uma vez que as 222 unidades transaccionadas o relegam apenas para 29.º posto. Curioso é igualmente o facto de a jovem Cupra garantir um lugar no top 20, com o Born, modelo que partilha os órgãos vitais com o VW ID.3. Contudo, este surge apenas no 35.º lugar, com 142 unidades matriculadas de Janeiro a Novembro. Situação idêntica com os sul-coreanos da Hyundai e da Kia, com o Ioniq 5 a ser superado pelo Kia EV6 (237 versus 304), o que não impede o Kauai EV de ser dos eléctricos mais procurados pelos portugueses, como pode conferir na fotogaleria acima.

Aí, sem surpresa, não vai encontrar a Toyota, pois consideramos apenas os 20 modelos mais vendidos e o construtor nipónico surge apenas na 43.ª linha da tabela com o bZ4X (76 unidades entregues), o primeiro eléctrico da marca japonesa que foi vítima de um percalço no arranque da sua carreira comercial. Na tabela abaixo encontra os modelos que se estabeleceram entre a 21.ª e a 50.ª posições no ranking das vendas de BEV de Janeiro a Novembro de 2022.