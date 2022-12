A antiga presidente do PSD, Manuela Ferreira Leite, considera que o caso de Alexandra Reis veio mostrar que “o Governo é formado por capelinhas” e que “não funciona em equipa”, criticando a gestão de António Costa, que considera estar mais focado em resolver os problemas do PS do que do país.

Em entrevista à Rádio Observador, no programa Semáforo Político, Manuela Ferreira Leite defende que esta é a “lição” a tirar da polémica indemnização paga pela TAP a Alexandra Reis, que já levou à demissão do ministro Pedro Nuno Santos. E deixa um aviso:

“No fundo, o que fica à vista é que o Executivo é formado por capelinhas: há o ministério dos Transportes, das Finanças, etc. Porque é que não se dão bem uns com os outros? Porque não são uma equipa. É um conjunto de pessoas que está lá porque são amigas do primeiro-ministro ou porque fazem parte de um determinado setor do PS”, critica Manuela Ferreira Leite.

A também antiga ministra das Finanças afirma que “se estivessem todos empenhados na resolução dos problemas do país, não havia a hipótese de um secretário de Estado saber de um assunto gravíssimo e não o comunicar a ninguém”.

