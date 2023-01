Os japoneses da Toyota, que apostaram muito cedo nos híbridos, para depois chegarem muito tarde aos veículos eléctricos, já iniciaram em Portugal a comercialização do SUV eléctrico bZ4X, o seu primeiro modelo 100% a bateria. Mas o maior construtor do mundo sentiu algumas dificuldades com o arranque da produção, que se processa exclusivamente no Japão. Daí que o número de unidades disponíveis globalmente seja reduzido e a Portugal coube apenas cerca de 200, todas elas entregues ainda em 2022. Resta aos responsáveis pela Toyota em Portugal esperar que o ritmo de produção acelere, bem como o envio do SUV eléctrico para a Europa.

O bZ4X é um SUV que, de momento, está apenas disponível com tracção à frente, mas que a partir do 4.º trimestre de 2023 deverá igualmente surgir como AWD, instalando um segundo motor eléctrico no eixo traseiro. Com 4,69 m de comprimento e 2,85 m de distância entre eixos, o modelo eléctrico japonês é um digno representante dos SUV do segmento D e ainda usufrui da vantagem da altura ao nível do eixo dianteiro lhe permitir ser considerado Classe 1 nas portagens.

O interior do SUV eléctrico da Toyota 19 fotos

O bZ4X com duas rodas motrizes monta um motor com 204 cv e 265 Nm de binário, ao contrário do que acontece com a versão 4×4, que recorre a duas unidades de 109 cv e 169 Nm, que totalizam 218 cv e 336 Nm. A bateria que os alimenta, que usufrui da espectacular garantia de 10 anos ou 1 milhão de quilómetros (assegurando 70% da capacidade ao fim deste período), anuncia uma capacidade bruta de 71,4 kWh, capaz de ser recarregada a 150 kW em DC e 11 kW em AC. Ambas as versões estão limitadas a 160 km/h, mas o bZ4X 4×4, com mais um motor e 14 cv, consegue superar os 90 kg que acusa a mais sobre a balança, ultrapassando a fasquia dos 100 km/h em 6,9 segundos, contra os 7,5 da versão 4×2.

Ao volante do bZ4X com 204 cv e tracção à frente

Conduzimos a versão que já começou a ser entregue aos condutores nacionais do bZ4X, cuja estética rompe com a tradição da marca e transmite uma sensação mais moderna e irreverente. Uma vez a bordo, o habitáculo é generoso, oferecendo bom espaço para as pernas e para a cabeça de quem se senta atrás, apesar de a mala oferecer apenas 452 litros e não possuir porta-luvas. Os materiais são honestos, mas impressionou-nos mais a construção, com a solidez habitual da marca nipónica, com o design a ser igualmente mais de acordo com o bom gosto oriental.

Os pormenores do Toyota bZ4X 10 fotos

A nossa versão estava equipada com o volante convencional e não com o One Motion Grip, aquele que parece um volante de avião, similar ao yoke do Tesla Model S Plaid, com a vantagem de a Toyota recorrer a um sistema by-wire e com apenas 180º entre extremos. O comportamento revelou estar mais virado para o conforto do que para uma condução rápida, absorvendo facilmente as irregularidades do piso. Durante o percurso que realizámos, sobretudo em meio urbano, obtivemos um consumo médio de 13,6 kWh/100 km, um valor baixo que confirma a eficiência do SUV a bateria nas condições ideais para este tipo de mecânica: a cidade. Posteriormente, colocaremos à prova a sua eficácia em estrada e auto-estrada, sendo que em ciclo misto o primeiro eléctrico a bateria da Toyota anuncia uma autonomia de 516 km na versão mais simples, equipado com jantes 18” e pneus 235/60, valor que com estes mesmos pneus baixa para 511 km na versão Exclusive, a mais acessível comercializada entre nós. O bZ4X Premium, sempre com as jantes 18″, anuncia 503 km, para o mais sofisticado bZ4X Lounge se ficar pelos 442 km de autonomia, em parte devido às jantes 20″.

O Toyota bZ4X 4×2 é comercializado entre nós em três níveis de equipamento, sendo o Exclusive proposto por 52.990€, o Premium por 56.190€ e o topo de gama, o Lounge, por 61.590€ (pode ver respectivamente os níveis de equipamento aqui, aqui e aqui). Com o nível de equipamento a aumentar, a autonomia tem tendência a descer, com a perda de eficiência a ser imposta pelo peso superior e sobretudo pela maior dimensão das jantes e pneus que, ao incrementar o atrito, limitam a distância que se pode percorrer entre postos de recarga (conheça as especificações técnicas das diferentes versões aqui e aqui).