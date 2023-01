Seria uma pausa de apenas umas horas, mas as tréguas serviriam para ambos os lados em guerra puderem comemorar o Natal dos cristãos ortodoxos. O apelo — ainda sem resposta dos Presidentes russo e ucraniano — foi lançado pelo Patriarca Kirill nesta quinta-feira.

“Eu, Kirill, Patriarca de Moscovo e de toda a Rússia, apelo a todas as partes envolvidas no conflito mortal para um cessar-fogo”, escreveu o líder dos ortodoxos no site oficial da igreja que, só na Rússia, terá mais de 100 milhões de seguidores (a população total do país ultrapassa os 143 milhões).

A diferença das datas em que se celebra o nascimento de Jesus Cristo prende-se com o calendário usado. Os ortodoxos seguem o calendário juliano, que tem uns dias de atraso em relação ao calendário juliano, usado no resto da Europa.

Assim, as tréguas seriam entre o meio-dia de 6 de janeiro e a meia-noite de 7 de janeiro, ou seja, na altura em que os ortodoxos celebram o Natal. O objetivo? “Que os ortodoxos possam assistir aos cultos na véspera de Natal e no dia da Natividade de Cristo”, detalhou o Patriarca Kirill.