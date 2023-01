As autoridades, e o próprio Presidente Lula da Silva, já prometeram consequências para os “golpistas” que no domingo invadiram as sedes dos poderes legislativo, executivo e judicial do Brasil. O plano para identificar os atacantes começa agora a desenhar-se e a ser executado, e vai incluir o recurso à geolocalização ou a análise de imagens de videovigilância e de listas de hóspedes em hotéis, por exemplo.

Cerca de 1.200 pessoas já foram detidas, segundo o jornal “O Globo”, um balanço que tem subido consecutivamente ao longo das últimas horas. Mas há que perceber que papel tiveram os detidos, e outros eventuais atacantes que estão em liberdade, nos desacatos que deixaram instituições públicas e património público danificados e, em alguns casos, irreconhecíveis.

Na decisão tomada no âmbito do inquérito a decorrer aos ataques de domingo, o juiz Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou que as empresas de telecomunicações guardem os registos dos telemóveis para a geolocalização dos utilizadores que estiveram na Praça dos Três Poderes. Esse armazenamento terá de acontecer num prazo de 90 dias e permitirá identificar e localizar eventuais manifestantes que tenham participado nos desacatos.

Determinação às empresas de telecomunicações, em particular as provedoras de serviço móvel pessoal que guardem pelo prazo de noventa dias os registos de conexão suficientes para a definição ou identificação de geolocalização dos usuários que estão nas imediações da Praça dos Três Poderes e do Quartel-General do Distrito Federal para apuração de responsabilidade nas datas dos eventos criminosos”, lê-se na decisão.

