Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

Igor Girkin, ex-agente dos serviços secretos russos e proeminente blogger de guerra, sugeriu que apoiaria uma eventual destituição do Presidente Vladimir Putin.

A informação consta do mais recente relatório do Instituto para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês) sobre a evolução do conflito na Ucrânia. O think tank norte-americano, que monitoriza as declarações dos bloggers de guerra russos ou milbloggers, refere que esta é a “crítica mais direta” que Girkin já deixou ao líder russo, que regra geral tem escapado aos ataques desta comunidade nacionalista online.

“Girkin criticou Putin por nomear e recusar remover líderes militares russos responsáveis pelos fracassos militares desastrosos e frequentes”, aponta o ISW. O ex-agente do FSB referia-se, em particular, à recente nomeação de um novo chefe do Estado Maior das Forças Terrestres Russas. Para o cargo foi apontando o coronel-general Alexander Lapin, alvo de fortes críticas pelo desempenho nas operações militares na Ucrânia.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.