A Rússia nomeou o coronel-general Alexander Lapin como chefe do Estado Maior das Forças Terrestres Russas, avançou a agência estatal Tass. Do Kremlin ainda não chegou uma confirmação oficial sobre a nomeação de Lapin, alvo de fortes críticas pelo desempenho nas operações militares na Ucrânia.

Fontes próximas do Ministério de Defesa russo revelaram à Tass que o novo líder das Forças Terrestres já iniciou funções. “O general Lapin foi, de facto, apontando como chefe do Estado-Maior das Forças Terrestre”, garantiu um oficial russo. Um outro adiantou que Lapin foi apontado para o cargo ainda durante o ano de 2022.

Por agora, o Kremlin não confirmou nem negou a informação. “Como sabem, existem decretos presidenciais públicos e outros secretos. Não houve nenhum decreto público sobre esse assunto“, disse aos jornalistas o porta-voz Dmitry Peskov.

O general tem um longo percurso na área da Defesa. Em 2017, foi nomeado comandante do Distrito Central Militar russo e entre 2018 e 2019 comandou as tropas russas na Síria. A guerra na Ucrânia trouxe-lhe um novo cargo, que não durou, e até outubro do ano passado Lapin era responsável do Centro de Comando Operacional na “operação militar especial”.

O general, que em 2022 recebeu o título de Herói da Federação Russa, acabou por cair em desgraça. Em outubro foi afastado do cargo depois de as tropas russas serem expulsas da cidade ucraniana de Lyman, o que motivou fortes críticas da parte de dois aliados próximos do Presidente Vladimir Putin.

Na altura, o líder checheno, Ramzan Kadyrov, apontou Lapin como o grande responsável pela perda de Lyman, um importante centro logístico. “Se dependesse de mim, eu rebaixava-o a soldado. Mandava-o para a linha da frente para lavar a vergonha com sangue“, atirou, descrevendo o general como “incompetente”. O fundador do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, subscreveu as críticas. “Todos estes bastardos deveriam ser enviados descalços para a linha da frente com armas automáticas”.

Nova mudança nos altos funcionários russos em dez meses de guerra

A nomeação de Lapin não é a primeira mudança que a Rússia implementa desde o início da invasão, a 24 de fevereiro do ano passado. Os dez meses de guerra têm sido marcados por mudanças radicais na liderança militar russa.

Uma das principais mudanças aconteceu em outubro, quando Putin nomeou o general Sergei Surovikin para comandar toda a operação russa na Ucrânia. Descrito como um dos oficiais “mais capazes da sua geração”, é conhecido como um “comandante implacável” pelo papel nas guerras da Chechénia e da Síria.

Mais recentemente, o Ministério da Defesa britânico, que tem acompanhado com relatórios diárias a evolução da guerra na Ucrânia, indicou que a Rússia deverá nomear pela quarta vez um comandante do Distrito Militar Ocidental. Segundo os serviços de informação ucranianos, Yevgeniy Nikiforov já assumiu as novas funções, substituindo o comandante Sergei Kuzovlev, após três meses no cargo.