Ursula Von der Leyen, presidente da Comissão Europeia, e Jens Stolltenberg, secretário-geral da NATO, anunciaram, esta quarta-feira, 11 de janeiro, a criação de uma nova task force União Europeia-NATO para trabalhar a “resiliência de infraestruturas críticas”, sendo este passo reflexo de um novo “foco na cooperação”.

“Vimos a sabotagem no Nord Stream que nos mostrou que temos de estar prontos e que precisamos de confrontar estes novo tipo de ameaça”, declarou Von der Leyen, nas declarações conjuntas, que anteciparam o encontro inserido no Seminário da Comissão Europeia.

Good to have @JensStoltenberg with us at our @EU_Commission seminar.

With the joint declaration we signed yesterday, we are taking our partnership to the next level.

And today, we are already stepping up work to strengthen our resilience and defence. https://t.co/FZONGrOkpb

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 11, 2023