Um homem de 31 anos, primo de uma das fundadoras do movimento Black Lives Matter, morreu depois de ter sido atingido repetidamente com um taser (uma arma de eletrochoques) pela polícia de Los Angeles, que o acusou de tentar resistir a uma detenção. As imagens do momento mostram Keenan Anderson, que era afro-americano, a fugir e depois, já imobilizado, a pedir à polícia que parasse, comparando a situação com a detenção e morte de George Floyd.

Segundo a polícia de Los Angeles, que divulgou os vídeos da detenção (compostos pelas gravações de várias body cams dos agentes que estiveram no local) e anunciou a abertura de uma investigação sobre o uso da força que foi aplicado neste caso, o homem esteve envolvido num acidente de trânsito na cidade, no dia 3 de janeiro, e tentou fugir do local.

De acordo com o relato da polícia, que escreveu um texto em que detalha as circunstâncias da morte de Anderson, quando os agentes chegaram a local viram-no “a correr no meio da rua, com um comportamento errático”, e foram informados por “vários cidadãos” ali presentes de que teria provocado o acidente. “Anderson começou por seguir as ordens do agente e sentou-se (…) durante vários minutos, enquanto o agente conversava com ele”, lê-se no texto da polícia.

Em conferência de imprensa, o chefe do corpo policial, Michael Moore, acrescentou que Anderson teria provocado o acidente e tentado fugir, “tentando entrar no carro de outra pessoa sem a sua autorização”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.