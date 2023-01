Antes de entrar em campo no Dragão, o FC Porto “entra em campo” com os olhos no ecrã, a ver o “dérbi eterno”. O resultado do jogo pode relançar o campeonato para os azuis-e-brancos, mas independentemente do resultado desse jogo, uma coisa é certa: só importa se fizerem a sua parte frente a um Famalicão sempre duro de roer. O jogo tem relato em direto na Rádio Observador e pode ouvi-lo aqui.

O relato vai ser dos jornalistas Ricardo Loureiro e Pedro Fernandes e vai ter os comentários de Luís Francisco, que faz depois do jogo a análise da partida no Relatório de Jogo. Já o nosso “áudio-árbitro” Pedro Henriques, vai estar a analisar ao segundo a prestação da equipa de arbitragem e ainda faz o best-off dos lances mais polémicos em mais uma edição do Sem Falta. E, tal como no estádio, na Rádio Observador também temos bancada: o adepto do FC Porto Luís Pinto Coelho vai estar de camisola azul-e-branca vestida, no apoio aos “dragões”. A emissão é coordenada por Vicente Figueira e começa logo a seguir ao Benfica-Sporting.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais e pode interagir connosco no Twitter.