Jamila Madeira pediu a suspensão de funções na REN – Redes Energéticas Nacionais. A deputada socialista deixa assim de acumular o salário de consultora a tempo parcial na REN com o de deputada na Assembleia da República.

De acordo com a SIC Notícias, Jamila Madeira pediu um parecer ao Parlamento há 13 anos, que foi positivo e, por isso, recebia os dois ordenados. No entanto, em julho do ano passado, a deputada voltou a pedir outro parecer à Comissão da Transparência, cuja decisão foi conhecida no final do ano e foi detetada uma incompatibilidade. Uma semana depois da decisão desta comissão, a deputada deixou o cargo na REN — empresa onde estava desde 1997.

Jamila Madeira chegou a assumir o cargo de diretora para a Agenda Europeia de Energia da REN, mas em 2015 deixou esta função para regressar ao Parlamento como deputada. Por isso, desde 2015 que Jamila Madeira acumulava as funções na REN, como consultora, com as de deputada.