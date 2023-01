Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

As autoridades italianas estão à procura do oligarca russo Dmitry Mazepin, após um iate que lhe pertence, aprendido sob sanções europeias, ter desaparecido misteriosamente. Segundo a agência italiana Ansa, a polícia está a conduzir uma investigação na cidade de Forte dei Marmi, onde o oligarca se registou recentemente para alugar uma vila à beira-mar.

A investigação teve início na sequência do desaparecimento do iate Aldabra, de 22 metros. A embarcação deixou no verão o porto de Savona, onde deveria permanecer atracado depois de ter sido apreendido em março do ano passado.

A polícia acredita que a embarcação terá partido de Itália, possivelmente para a Tunísia. Um outra hipótese é que o iate já terá regressado à Rússia.

O oligarca é acionista maioritário da empresa de fertilizantes russa Uralchem e pai do piloto de Fórmula 1 Nikita Mazepin. É um dos homens mais ricos da Rússia, com uma fortuna avaliada em mais de 800 milhões de dólares.

Em março, Mazepin foi alvos das sanções da União Europeia, que atingiram vários oligarcas russos na sequência da invasão da Ucrânia, a 24 de fevereiro. As autoridades ocidentais têm congelado os ativos e apreendido bens de alguns dos homens mais ricos da Rússia e conhecidos aliados do Presidente Vladimir Putin.