Depois de uma viagem de sete dias desde a cidade russa de Vladivostok, no extremo oriental da Rússia, o iate de luxo Nord, propriedade do oligarca russo Alexei Mordashov, atracou em Hong Kong.

Segundo a Reuters, o iate, de vários andares, foi avistado no porto de Victória com uma bandeira russa. Os registos do site Marine Tracker mostram que partiu da Rússia a 28 de setembro e chegou ao novo destino no dia 5 de outubro. A razão para a deslocação permanece um mistério, mas surge numa altura em que, passados quase oito meses de guerra, o Ocidente continua a sancionar a elite russa, com iates e mansões apreendidos e contas congeladas.

Da Rússia para Hong Kong, um “bilhete grátis” para fugir às sanções?

