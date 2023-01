Um alpininista português morreu este domingo de manhã na Serra de Gredos, em Espanha, enquanto escalava o Pico Almançor.

O homem, cuja identidade não foi revelada, caiu de uma altura de 100 metros e terá tido morte imediata, tendo sido o óbito declarado no local, diz a agência EFE.

O alerta foi dado de manhã, para o Serviço de Emergência de Castela e Leão.

O Grupo Especial de Intervenção na Montanha da Guardia Civil de El Barco de Ávila, na província espanhola com o mesmo nome, foi ativado e um helicóptero foi enviado para o local para proceder ao transporte do corpo do alpinista.

O Pico de Almançor, com 2.592 metros, é o cume mais alto da Serra de Gredos e de todo o Sistema Central, a cordilheira de cerca de 700 quilómetros que vai desde a Serra da Estrela, em Portugal, à Serra de Guadarrama, em Espanha.