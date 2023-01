É muito pouco comum, realça toda a imprensa britânica que este domingo noticiou o caso, mas o Vaticano, por intermédio do Dicastério dos Bispos, resolveu intervir e ordenar uma investigação às circunstâncias da demissão de Robert Byrne, o homem que em meados de dezembro passado resolveu resignar ao bispado de Hexham e Newcastle, no Reino Unido.

Em causa está o afastamento do bispo, que abandonou o cargo aos 66 anos, nove antes da idade de reforma prevista pela lei canónica, e todos os estranhos acontecimentos que o terão levado a concluir que aquele se tinha tornado “um fardo demasiado grande” para carregar.

#Catholic Bishop Robert Byrne of #England Resigns Office as it is "has become too great a burden" for Him – FULL TEXT

https://t.co/9i9uUfkgsF pic.twitter.com/oIrWbURfP3

— Catholic News World (@catholicnews1) December 13, 2022