Siga o nosso liveblog sobre a guerra na Ucrânia.

Começou com a demissão de Kyrylo Tymoshenko, vice-chefe do gabinete presidencial da Ucrânia. Horas depois, chega o anúncio da saída do vice-ministro da Defesa, Vyacheslav Shapovalov. Em poucos minutos, a notícia com a terceira baixa: Oleksiy Symonenko, vice-procurador-geral da Ucrânia foi demitido — ao contrário das duas primeiras figuras, que pediram para sair.

Em menos de 24 horas, contabilizam-se já três saídas no poder de Kiev, esta terça-feira, 24 de janeiro. As demissões surgem no rescaldo de Volodymyr Zelensky, presidente ucraniano, ter anunciado tolerância zero à corrupção, indicando futuras alterações no seu gabinete, regiões e forças de segurança.

Vyacheslav Shapovalov, vice-ministro da Defesa ucraniano, demitiu-se, citando “acusações dos media” de corrupção, que, tanto ele, como o ministério, afirmam ser infundadas. De acordo com a Reuters, a declaração da saída do vice-procurador geral não avançou com motivos, afirmando apenas que decisão foi de acordo com o “seu próprio desejo”.

Já o vice-chefe do gabinete da presidência, em funções desde 2019, deixou agradecimentos à saída. Mas de fora ficaram também as justificações. “Agradeço ao presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky pela confiança e pela oportunidade de fazer boas ações, todos os dias e a cada minuto”, escreveu Kyrylo Tymoshenko, numa nota publicada na rede social Telegram. Um decreto a aceitar a demissão de Tymoshenko, apresentada ao Presidente ucraniano na segunda-feira, 23 de janeiro, foi já publicada no site presidencial, diz a agência Reuters.

De acordo com a agência de notícias ucraniana Ukrinform, Tymoshenko agradeceu também a aos chefes das administrações militares regionais: “Conseguimos construir a mais poderosa equipa do país. Vocês são incríveis. Vocês são os verdadeiros guerreiros da luz.”

O antigo vice-presidente do gabinete da presidência ucraniana agradeceu também aos autarcas das cidades por terem sido “construtivos nas disputas”, deixando ainda uma palavra de agradecimento à “grande equipa da diretoria da polícia regional da Presidência da República.”

Tomyshenko, 33 anos, era vice-chefe do gabinete de Zelensky desde 2019, tendo sido responsável por supervisionar as regiões e políticas regionais. Trabalhou com o atual chefe de Estado durante a sua campanha presidencial, na gestão dos conteúdos criativos e para os media.

Segundo a Reuters, que cita meios de comunicação sociais ucranianos, Tymoshenko estaria, desde que a Rússia invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022, envolvido em vários escândalos relacionados com a utilização de carros de luxo na sua vida pessoal. O ex-vice-chefe do gabinete de Zelensky, negou todas as acusações.

No sábado, 22 de janeiro, Vasyl Lozynsky, agora ex-ministro das Infraestruturas, foi detido por suspeita de ter recebido um suborno de 400 mil dólares (cerca de 368 mil euros) para beneficiar uma empresa, durante a aquisição de geradores.