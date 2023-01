Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

As autoridades alemãs revelaram ter detido um segundo suspeito no caso de espionagem que abalou os serviços secretos do país. Os procuradores federais avançaram esta quarta-feira que um homem, identificado apenas como Arthur E., foi capturado no passado domingo no aeroporto de Munique, quando regressava dos Estados Unidos.

O suspeito, de nacionalidade alemã, é acusado de traição por ter passado aos serviços secretos russos dados obtidos por um agente do serviços de informação da Alemanha (BND), identificado como Carsten L.

O caso foi noticiado pela primeira vez em dezembro do ano passado, com a detenção de Carsten L., agente sénior do BND. Em prisão preventiva desde então, o homem é acusado de ter “apresentado informação obtida durante o decorrer da sua atividade profissional a um serviço de inteligência russo”. Os conteúdos transmitidos foram considerados “segredos de Estado”.

Cerca de um mês depois, as autoridades divulgaram esta quinta-feira a detenção de Arthur E. O suspeito não é um agente do BND, mas, segundo a procuradoria alemã, é um “conhecido” de Carsten L. Terá servido como intermediário e levado para a Rússia documentos que lhe foram entregues pelo agente alemão, noticiou a Associated Press.

As autoridades continuam a investigar a fuga de informação e contam com a colaboração dos Estados Unidos, com a participação de agentes do FBI. O jornal alemão Der Spiegel descreveu este caso “como um dos maiores casos de espionagem da história dos serviços secretos” do país.