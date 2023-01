Portugal vai defender a importância dos contratos a prazo para a compra de energia elétrica no mercado europeu de eletricidade cuja reforma está a ser discutida ao nível da União Europeia, mas vai propor um limiar mínimo de contratualização para proteger os consumidores.

A secretária de Estado da Energia, Ana Fontoura Gouveia, indicou ainda que Portugal considera fundamental a manutenção de um mercado grossista de eletricidade diário, como o que existe atualmente a nível ibérico, para assegurar que seja dado um sinal de preço aos agentes do mercado — quem compra, quem vende e os clientes finais. No entanto, e considerando o sucesso do mecanismo ibérico que travou a escalada de preços no ano passado, defende que deve manter-se uma cláusula de escape que permita colocar um teto aos preços em situações atípicas, desde que a sua ativação seja temporária e não ponha em causa o funcionamento do mercado.

Foram as primeiras declarações públicas da secretária de Estado da Energia após ter assumido a pasta que era de João Galamba que rumou para o Ministério das Infraestruturas. Ana Fontoura Gouveia aproveitou uma plateia de especialistas e representantes dos players da energia — uma conferência promovida pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) sobre as perspetivas para o desenho do mercado elétrico que juntou mais de 800 pessoas (entre evento presencial e participação online) — para tornar públicas os três eixos daquela que será a posição portuguesa no debate que vai redesenhar o mercado de energia elétrica na União Europeia.

1º Eixo. Estabilidade e previsibilidade. O mercado português está mais protegido do que outros países face à crise dos preços com 40% da produção vendida por tarifas fixas e a intenção é manter essa salvaguarda. Apesar de os contratos por diferença trazerem alguma estabilidade, é necessário compreender que outros países precisam de incentivos mais fortes para investir nas renováveis — na qual Portugal está mais avançado — que o atual mercado marginalista proporciona. O Governo português não defende a imposição de contratos a prazo à totalidade do mercado, mas a definção de um patamar mínimo que proteja os consumidores de flutuações de preço.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

2º Eixo. Mercados de curto prazo são necessários porque permitem um despacho eficiente (entrega física da eletricidade comprada na quantidade e prazo pretendidos). E proporcionam um sinal de preço que é importante para o funcionamento de todo o sistema, desde decisões de investimento a contratos de compra, e que dá prioridade à entrada das tecnologias mais verdes (e mais baratas). Ainda assim, Portugal quer que o novo desenho do mercado contemplea uma clásula de salvaguarda que permita colocar um teto aos preços — à semelhança do mecanismo ibérico aplicado ao gás natural — para responder a situações atípicas, desde que não pondo em causa o funcionamento do mercado.

3º Eixo. Um sistema elétrico mais resiliente, com difersificação de fontes e aberto a soluções inovadoras onde o desenvolvimento do mercado dos serviços de sistema e de capacidade permite maior eficiência sem necessidade de mais produção. É aqui que entra o reforço das interligações físicas de eletricidade e de gás entre a Peninsula Ibérica e França e que foram alvo de acordo entre os governos dos três países.

A Comissão Europeia lançou com uma consulta pública junto dos Estados-membros com mais de 60 perguntas, cujo prazo termina a 13 de fevereiro. Entretanto, Portugal e Espanha já sinalizaram junto de Bruxelas o interesse dos dois países em prolongarem o mecanismo ibérico que desligou o preço do gás do preço da eletricidade para lá de maio deste ano, mantendo-se operacional até à reforma do mercado grossista da eletricidade. Esta reforma foi precipitada pelos efeitos da invasão russa da Ucrânia que fez disparar os preços do gás natural em 2022, arrastando os da eletricidade, e obrigou a Europa a colocar no topo das prioridades a independência energética e a segurança do abastecimento.

Para além da contratação a prazo e do mercado diário com uma válvula de segurança, o terceiro eixo da posição portuguesa passa por reforçar a resiliência do sistema elétrico e a segurança do abastecimento. Tal passa por ter um mix diversificado de fontes de energia elétrica, mas sem se comprometer para já com a manutenção dos combustíveis fósseis — o gás natural — nesse mix. Ana Fontoura Gouveia refere que hoje o sistema consegue ser mais flexível que há dez anos, considerando que é possível explorar complementaridades entre as várias formas de produção, bem como otimizar o armazenamento. Neste eixo, o reforço das interligações elétricas e de gás entre os vários países é também tema incontornável.

Se no passado as centrais a gás natural eram apontadas como o backup preferencial de um sistema elétrico com muita potência renovável, como o português, a crise recente mostrou que a importação de Espanha, via interligação, foi uma ferramenta também fundamental para a segurança do abastecimento num ano em que Portugal não pode contar com grande parte do seu potencial hidroelétrico por causa da seca.