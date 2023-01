A McLaren é um construtor respeitado e tecnologicamente sofisticado, que criou modelos especiais como o Senna, o Speedtail ou o Elva, através da Ultimate Series, o departamento de personalização da marca britânica, além dos modelos “normais” deste construtor. Entre eles, o mais recente é Artura, o primeiro a ser electrificado através de um sistema híbrido plug-in. Agora pode vesti-lo a seu gosto, acedendo ao configurador da marca que nasceu como equipa de Fórmula 1.

Se decidir adquirir um destes Artura, fique a saber que Lando Norris, um dos pilotos oficiais da McLaren F1, já personalizou o dele. Isto porque o construtor passou a disponibilizar online o configurador deste superdesportivo amigo do ambiente – que supera 100 km/h em apenas 3 segundos, para depois acelerar até aos 330 km/h – adaptar-se a qualquer tipo de cliente.

Além de um 3.0 V6 biturbo que desenvolve 585 cv, o Artura monta no volante do motor uma unidade eléctrica com 95 cv, alimentada por uma bateria com 7,4 kWh de capacidade. Segundo o construtor, este acumulador é suficiente para reforçar a potência do motor a gasolina, elevando a potência total para 680 cv e 720 Nm, permitindo-lhe ainda percorrer até 30 km apenas em modo EV. Mais importante do que isso, a caixa do Artura é uma automática de dupla embraiagem e oito velocidades, número que foi atingido ao retirar a marcha-atrás, que assim é exclusivamente eléctrica.

O configurador disponibiliza quatro níveis de acabamentos, nomeadamente o Standard, o Performance, o Tech e o Vision, a que se aliam três diferentes tipos de pintura, a Standard, a Elite e a MSO. Mas estas são apenas as especificações base, porque para os clientes mais exigentes há sempre a McLaren Special Operations (MSO), que é capaz de vestir o modelo segundo os caprichos do cliente, por mais estranhos ou ousados que sejam.

Para dar uma ideia do potencial de customização do Artura, a McLaren desafiou Norris a personalizar a sua unidade, que optou pelo nível Vision e a cor exterior Aurora Blue, com uns pormenores em amarelo. E, como piloto de F1 que se preze, os elementos em fibra de carbono dão o toque final à roupagem do primeiro PHEV da marca britânica.