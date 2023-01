Siga em direto o liveblog da guerra na Ucrânia

Um grupo de responsáveis militares norte-americanos tem estado a pressionar o Pentágono no sentido de os EUA enviarem aviões F-16 para a Ucrânia, noticia o jornal americano Politico, citando três fontes com conhecimento do assunto.

Como lembra aquele jornal, a Ucrânia tem manifestado desde o início da guerra o seu desejo de obter aviões F-16, mas até agora essa não tem sido a prioridade na ajuda militar ao país.

Agora, numa altura em que a Ucrânia pretende lançar uma nova ofensiva contra os russos para recuperar territórios na primavera, esta vontade de obter aviões F-16 está a ganhar novamente força dentro do Pentágono.

Por outro lado, o facto de nas últimas semanas Kiev ter recebido os sistemas anti-míssil Patriot e os tanques Leopard-2 — armamento cujo envio para a Ucrânia até há bem pouco tempo não estava nos planos do Ocidente — aumenta a esperança de Kiev vir a receber os aviões.

Em declarações ao Politico, um oficial do Pentágono disse não achar que os EUA se vão opor ao envio dos F-16, embora ainda falte que Kiev afirme explicitamente o pedido.