Os episódios de violência contra a comunidade asiática no Algarve não são isolados. Em declarações à SIC Notícias, vários imigrantes, incluindo a vítima do ataque que foi tornado público na quinta-feira nas redes sociais e que aconteceu a 25 de janeiro, contam que já foram por várias vezes abordados pelo grupo e que a polícia está a par dos acontecimentos.

Nirmal, nepalês, é a vítima nas imagens. À SIC Notícias, contou que estava a dirigir-se para o local de residência após sair do trabalho, quando foi abordado pelo gangue. Além das agressões, confirmou ainda que lhe roubaram o dinheiro que tinha em sua posse: cerca de “350 euros”.

Um outro imigrante, que estava com Nirmal na noite das agressões, mas conseguiu fugir, contou que, dois dias depois, o mesmo grupo, “cerca de 10 pessoas”, o apanhou e agrediu, roubando-lhe a aliança de casamento que tinha no dedo. A vítima conta que conseguiu fugir, apesar da perseguição do gangue.

Um terceiro homem, que falou sem ser identificado à SIC Notícias, confirmou que os episódios de violência contra a comunidade asiática são recorrentes. “Eles andam sempre aqui na rua. Uns dias antes roubaram um outro senhor, um indiano”. O homem referiu que a polícia está a par das ocorrências e que inclusive já deteve pelo menos dois dos responsáveis pelas agressões.

As autoridades policiais já confirmaram que estão a investigar as agressões cometidas contra o cidadão. “Sim, estamos a investigar [o caso]. Não houve denúncia, mas, como é um crime público, estamos a investigar”, confirmou à agência Lusa fonte das relações públicas do comando distrital de Faro da Polícia de Segurança Pública.

A mesma fonte precisou que a PSP já determinou que os factos ocorreram na noite de 25 de janeiro e adiantou que a “vítima já foi identificada”, estando agora em curso as diligências de investigação para saber quem foram os autores das agressões e do roubo, quem publicou o vídeo nas redes sociais ou as circunstâncias em que as mesmas ocorreram.

A investigação está também a tentar determinar quantos elementos compunham o grupo e qual o envolvimento de cada um deles nos crimes cometidos.