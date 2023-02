Um grupo de jovens espancou um imigrante no passado dia 25 de janeiro no concelho algarvio de Olhão. O vídeo do momento, difundido nas redes sociais, mostra cinco homens a agredirem a vítima com um recurso a um pau e até a tentar queimar-lhe o cabelo.

O imigrante estava a andar de bicicleta quando foi interpelado pelos jovens. Entre murros e pontapés, o grupo agredia a vítima ao mesmo tempo que esta implorava em inglês para que parassem as agressões.

Sem capacidade de se defender, o imigrante continuou a ser agredido pelo grupo. Depois, os cinco elementos roubaram-lhe o dinheiro que tinha na mochila que trazia consigo.

Ao que apurou o Jornal de Notícias, a Polícia de Segurança Pública não recebeu qualquer queixa. No entanto, como se trata de um crime público, as autoridades abriram um inquérito para tentar encontrar os responsáveis.