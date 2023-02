A norte-americana General Motors (GM), o maior grupo automóvel local, tem o hábito de distribuir uma parte dos lucros pelos trabalhadores, o que se traduz por prémios consideráveis no final de cada ano. Desta vez, como o lucro antes de juros e impostos em 2022 foi de 12,9 mil milhões de dólares, o prémio foi de até 12.750$ por empregado, uma vez que é calculado com intervalos de 250$.

Além de regular, este tipo de prémio é contratual, uma vez que foi acordado entre a empresa e o United Auto Workers, o poderoso sindicato da indústria. Essencialmente, é uma forma de partilhar com os funcionários o sucesso da GM, grupo que inclui marcas como a Cadillac, Chevrolet, Buick, GMC, Hummer e Pontiac.

A GM irá premiar parte dos seus 42.300 funcionários, com o valor máximo a ser pago a alguns empregados contratados à hora (40 horas/semana). Para tal acontecer, os eleitos têm de superar 1850 horas extraordinárias durante o ano. Esta é uma prática comum entre os construtores do lado de lá do Atlântico, já adoptada por alguns concorrentes europeus.