Vladimir Solovyov, um dos principais apresentadores da televisão estatal russa e propagandista do Kremlin, disse que um dos seus objetivos passava por “libertar Lisboa”.

Num dos programas da televisão estatal, um painel de comentadores estava a discutir as últimas novidades da guerra na Ucrânia, dando a sua opinião sobre as declarações de Olaf Scholz, chanceler alemão, e Andrzej Duda, Presidente polaco.

Attention, Portugal! Solovyev plans to "liberate" his Italian villa, then move on to Lisbon. pic.twitter.com/k79Jgucfgw — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) February 6, 2023

De acordo com um excerto captado pelo conselheiro do Ministério do Interior ucraniano, Anton Gerashchenko, Vladimir Solovyov questiona se a Rússia, num cenário em que “liberta” a Ucrânia, deve parar nas fronteiras ocidentais do território ucraniano.

Margarita Simonyan, outra das principais propagandistas do Kremlin e editora-chefe do Russia Today, intervém nesse momento, sinalizando que Vladimir Solovyov queria “libertar Lisboa”. O apresentador não negou as intenções e lembrou uma “piada portuguesa”: “Consegue ver-se a Estátua da Liberdade desde daqui quando o tempo está bom”.

Esta não é a primeira vez que a questão é discutida na televisão russa. O ex-Presidente da Rússia e atual vice-presidente do Conselho de Segurança, Dmitry Medvedev, já tinha referido em abril do ano passado que o objetivo de Putin é uma Eurásia aberta “de Lisboa a Vladivostok”, cidades que se situam a cerca de 10 mil quilómetros.

“O objetivo é a paz das gerações ucranianas futuras e a oportunidade de, finalmente, criar uma Eurásia aberta – de Lisboa a Vladivostok”, afirmou na altura Medvedev.