IKEA e Galp juntaram-se para criar a maior rede de carregamento privada para veículos eléctricos em Portugal, instalando um total de 278 pontos de carga nos parques de estacionamento de lojas da cadeia sueca de mobiliário e decoração. Mas não são apenas os clientes desta superfície comercial que vão poder recarregar as baterias enquanto vão às compras. Segundo as duas empresas, também os funcionários da IKEA e as carrinhas de distribuição estão contemplados neste plano de soluções de carregamento, disponível em Alfragide, Loures, Loulé, Matosinhos e Braga, bem como nos centros comerciais Marshopping Matosinhos e Algarve.

Esta parceria com a Galp está alinhada com a visão da IKEA e com a nossa estratégia de sustentabilidade, em criar um dia-a-dia mais saudável e mais sustentável para a maioria das pessoas. Para nós, trata-se de equilibrar o crescimento económico com o impacto positivo no planeta e nas pessoas. Queremos continuar a trabalhar para inspirar hábitos mais sustentáveis no estilo de vida e no consumo, promovendo a transição para a mobilidade eléctrica dos nossos colaboradores, clientes e parceiros”, sublinha a responsável de sustentabilidade da IKEA Portugal, Ana Barbosa.