Siga aqui o nosso liveblog da guerra na Ucrânia

A polícia de fronteira da Moldávia encontrou, esta quinta-feira, os destroços de mais um míssil na localidade de Larga, no distrito de Briceni, no norte do país e próximo da Ucrânia, projétil que estará relacionado com os ataques russos desta madrugada em território ucraniano.

De acordo com um comunicado do Ministério do Interior, a área foi rapidamente cercada, enquanto membros dos serviços de emergência e da Direção Geral da Polícia se deslocaram para o local, assim como especialistas em desarmamentos de bombas.

A missile fragment has been found in Moldova after the Russian missile attack on Ukraine for the fourth time.

Source: Ministry of Internal Affairs of Moldova, as reported by European Pravda pic.twitter.com/GCyDFWekBx

— Ukrainian News24 (@UkrainianNews24) February 16, 2023