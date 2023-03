O Ministério Público francês acusou formalmente o futebolista marroquino Achraf Hakimi de violação. A confirmação foi feita pelos procuradores à AFP.

O caso remonta a 25 de fevereiro, quando uma jovem de 24 anos, da mesma idade que o jogador, relatou o sucedido numa esquadra em Créteil, nos arredores de Paris.

Num comunicado publicado no início de março e citado pelo Mirror, o advogado de Achraf Hakimi afirmava que o jogador estava disponível para responder às autoridades.

#BREAKING PSG and Morocco footballer Achraf Hakimi charged with rape: prosecutors to AFP pic.twitter.com/n39WqlPApl — AFP News Agency (@AFP) March 3, 2023

Nesse dia, o lateral-direito do Paris Saint-Germain terá chamado um Uber para transportar a jovem até sua casa, em Boulogne. Segundo o Le Parisien, no mesmo dia, Achraf Hakimi terá beijado a jovem na boca e nos seios, apesar dos protestos da mesma, e terá penetrado a jovem com os dedos, contra a vontade da própria. A vítima terá conseguido fugir após pontapear o futebolista, tendo depois enviado uma mensagem a uma amiga, pedindo-lhe que a fosse buscar.

Embora a mulher de 24 anos tenha recusado apresentar uma queixa formal, o Ministério Público francês decidiu investigar o caso, devido à seriedade das alegações assim como a notoriedade do envolvido.

Já depois de se saber que o jogador seria acusado, num comunicado publicado no início de março e citado pelo Mirror, o advogado de Achraf Hakimi afirmava que o futebolista estava disponível para colaborar com as autoridades na investigação.